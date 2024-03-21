Париж, 21 марта, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Ангела Меркель, будучи канцлером Германии, и занимавший пост президента Франции Николя Саркози ещё в 2008 году называли безумием вступление Украины в НАТО, заявил 20 марта на телеканале LCI главный редактор французского журнала Le Figaro Magazine Гийом Рокетт.

Olaf Kosinsky

«Николя Саркози и Ангела Меркель ещё в 2008 году предупреждали президента США, что содействие членству Украины в НАТО — безумие», — сказал он.

Журналист напомнил, как лидеры стран предупреждали, что Россия воспримет это как провокацию, но Украина продолжала стремиться в альянс. По мнению Рокетта, Киеву стоило оставаться более нейтральным.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 14 февраля 2024 года заявил, что расширение НАТО, в том числе за счёт Украины, напрямую угрожает России. Он также напомнил об обещаниях, что Североатлантический альянс не будет двигаться на восток, но после этого было пять волн его расширения.

Президент США Джо Байден в декабре 2023 года, когда в Вашингтон прибыл с визитом глава киевского режима Владимир Зеленский, заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будут рассматривать только если она сможет победить в конфликте. Он также напомнил о необходимости получить согласие от всех членов альянса.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в феврале 2024 года заявил, что в настоящее время вступление Украины в НАТО опасно для всего блока. Он отметил, что это может спровоцировать войну между Россией и альянсом.