Москва, 21 марта, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта, сообщили 21 марта в Кремле.

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«Рассмотрены актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ситуация вокруг Украины и в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в заявлении.

Путин высоко оценил усилия, предпринимаемые Каиром в целях облегчения гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Помимо этого, лидеры констатировали, что многоплановое двустороннее сотрудничество успешно развивается в русле стратегического партнёрства, реализуются масштабные взаимовыгодные проекты в различных областях.

В телефонном разговоре Ас-Сиси поздравил Путина с переизбранием на пост президента. Глава Египта отметил большой личный вклад российского лидера в укрепление дружественных отношений между двумя странами.

Путин в свою очередь поздравил Ас-Сиси и весь египетский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан.

В Кремле по итогам разговора Путина и Ас-Сиси заявили, что Египет будет активно участвовать в мероприятиях в рамках российского председательства в БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 21 марта, в канцелярии президента Египта сообщили, что Абдул-Фаттахом Ас-Сиси по телефону поздравил Путина с переизбранием на пост главы российского государства. Ас-Сиси пожелал Путину успехов и процветания, а народу России — дальнейшего прогресса. Президент Египта также высоко оценил позицию России по палестинской проблеме.

В декабре 2023 года, Путин обсудил по телефону с главой Египта ситуацию в секторе Газа и поставки гуманитарной помощи.

В России 15–17 марта прошли выборы президента. ЦИК 21 марта подвёл итоги голосования. Согласно им Путина на выборах президента России поддержали 87,28% избирателей, за него проголосовали 76 277 708 человек.

Итоговая явка на выборах с учётом ДЭГ составила 77,49%. Всего в голосовании приняли участи 87 576 075 избирателей. Помимо этого в голосовании на выборах президента России за рубежом принял участие 388 791 избиратель в 144 странах с учётом Байконура.