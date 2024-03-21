Стокгольм, 21 марта, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Шведский король Карл XVI Густав принял решение наградить участников группы ABBA орденом Вазы. Его получат Бенни Андерссона, Анни-Фриду Рёйс (Лингстад), Бьорна Ульвеуса и Агнету Фельтскуг. Об этом сообщили на официальном сайте королевского дворца.

Bengt Nyman

Список лауреатов опубликовали на сайте правительства. Среди них участники ABBA. Лауреатов выбрала общественность. После предложение подготовил Орденский совет при Орденской канцелярии короля.

Королевские рыцарские ордена вручают шведам впервые почти за 50 лет. Музыканты ABBA получили их за «выдающиеся заслуги в шведской и международной музыкальной жизни».

После церемонии вручения наград участники группы ABBA получат степени командоров I класса. Их всего насчитывается пять. Музыканты получат вторую по старшинству. Ордена вручат коллективу в Стокгольмском дворце. Церемония пройдёт 31 мая, уточнило шведское издание DAM.

Орден Вазы — один из четырех рыцарских орденов Швеции. Также в стране присваивают ордена Меча, Северной Звезды и орден Серафима.

Награду учредил король Швеции Густав III в 1772 году. Она вручается людям, в том числе иностранцам, которые внесли значительный вклад в развитие сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, ремесла и искусства.

Знак отличия представляет собой золотой крест, покрытый белой эмалью с овальной эмблемой с золотой вазой, обрамлённой красной каймой, в центре. По окружности выгравирован золотой текст: «GUSTAF. D. III. INST. MDCCLXXII».

Как передавало ИА Регнум, в мае 2022 года группа ABBA воссоединилась на открытии своей концертной резиденции для шоу ABBA Voyage в Лондоне. Музыканты впервые за 36 лет вышли вместе на красную дорожку.