Москва, 21 марта, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Общероссийская общественная организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» обратилась к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой обратить внимание на антироссийскую деятельность и высказывания актёра из сериала «Кухня» Дмитрия Назарова, а также его супруги актрисы Ольги Васильевой. Обращение ФПБК к генпрокурору есть в распоряжении ИА Регнум.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Дмитрий Назаров

Так, сотрудники ФПБК обратили внимание Генпрокуратуры на интервью Назарова и Васильевой «британскому журналисту» Борису, которым на самом деле оказался российский пранкер Сорян (Сурен Каграманов). Среди прочего актёры утверждали, что в России и на территории бывшего СССР якобы происходит «подмена всего и во всём», «репрессии» и «не посадят только тех, кто с буквой Z».

«То, что вы сейчас делаете, это биполярка! Возьмите мозги свои, прочистите, хоть одну книгу прочтите! Что вы творите, гады?!» — обратилась тогда Васильева к россиянам.

В свою очередь Назаров поведал, что якобы на протяжении девяти лет россиянам «внушалась история о каких-то мифических нациках, избиении ветеранов, фашистских татуировках» на Украине. При этом актёр полностью проигнорировал многочисленные свидетельства расправ над людьми с георгиевскими лентами или ветеранами на Украине, фашистские шествия с лозунгами во славу националиста Бандеры, повинного в Волынской резне, и многое другое.

Более того, артист предпочёл не просто закрыть глаза на преступления ВСУ в Донбассе, но и начал их отрицать.

«Была создана пресловутая «Аллея ангелов» — это фейк. Была создана история про сгоревший Дом профсоюзов, хотя я точно знаю, что там всё было иначе», — заявил Назаров.

Активисты ФПБК отметили, что Дмитрий Назаров после начала спецоперации России на Украине неоднократно выступал с антивоенных позиций. На своем канале на YouTube он публиковал стихи и песни, в которых критически высказывался о действиях российских властей и действиях России на Украине и уже даже был оштрафован судом за дискредитацию и распространение лжи о российских военных. Однако Назаров продолжает свою антироссийскую деятельность.

«В связи с чем полагаем, что Дмитрий Назаров подлежит привлечению к уголовной ответственности по ст. 280.3 УК РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Также, учитывая антироссийскую позицию супруги актёра — Ольги Васильевой, а также высказывания последней, дискредитирующие использование ВС РФ… Просим Вас проверить деятельность и высказывания Назарова на содержание признаков преступления, предусмотренного ст. 280.3 УК РФ. при наличии оснований, рассмотреть вопрос о привлечении последнего к установленной законом ответственности», — говорится в обращении ФПБК к Краснову.

Кроме того, Генпрокуратуру призвали проверить высказывания Васильевой на предмет дискредитации ВС РФ, а также обоих на иностранное финансирование.

«С учетом устойчивой антироссийской позиции последних рассмотреть вопрос о признании Назарова Д. Ю. и Васильевой (Назаровой) О. А. — иностранными агентами», — добавили активисты.

Дмитрий Назаров неоднократно отрицательно высказывался о России и соотечественниках, он называл россиян «изгоями мироздания». При этом в Москве у актёра осталось элитное жильё, в котором сейчас проживает его дочь.

«Аллея ангелов» — мемориальный комплекс, открытый в 2015 году, в память о детях, погибших от украинских бомбёжек. Памятный монумент расположен на территории «Парка ленинского комсомола». На гранитной доске в начале «Аллеи ангелов» высечено 58 фамилий детей. При этом сотни детей лишились дома и потеряли родителей из-за обстрелов Донбасса.