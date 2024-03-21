Киев, 21 марта, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы бывшего министра образования страны Дмитрия Табачника и к 12 годам тюрьмы заочно сенатора от Запорожской области, экс — главу Государственной регистрационной службы Дмитрия Ворону. Об этом сообщили 21 марта в Службе безопасности Украины.

Антон Денисов/РИА Новости Дмитрий Табачник

«Также у осужденных конфисковано их имущество более чем на 200 миллионов гривен ($5,1 млн)», — говорится в соответствующем сообщении.

В мае 2023 года на указанных лиц завели дела за якобы сотрудничество с Россией. Табачнику объявили о подозрении в госизмене, украинские СМИ сообщали, что глава киевского режима Владимир Зеленский лишил его гражданства Украины. Министерство юстиции страны в августе 2023 года сообщало о конфискации имущества Вороны в пользу государства.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта СБУ объявила о вынесении приговора бывшему главе администрации города Балаклея в Харьковской области, которого обвиняли в поддержке России. Имя чиновника не называли, но его приговорили к 14 годам тюрьмы. Чиновника задержали в Купянске. В СБУ отметили, что у него также конфисковали недвижимость и автомобиль и предъявили обвинение по уголовной статье «Коллаборационная деятельность».