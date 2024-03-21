Киев, 21 марта, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Североатлантическому альянсу следует вернуться к практике обучения личного состава Вооружённых сил Украины на территории республики. С таким заявлением на встрече с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства призвал нарастить военную помощь киевскому режиму.

«[Кулеба] отдельно отметил важность продолжения поддержки Украины, в частности предоставления нашему государству критически важных видов вооружений и военной техники», ― сообщило ведомство.

Также стороны обсудили перспективы обеспечения боевой подготовки украинских военнослужащих и тесной кооперации оборонных индустрий Украины и союзников.

Кулеба также призвал развернуть на территории страны ремонтные базы и вернуться к практике тренировок личного состава на украинской территории.

Бауэр 21 марта находится в Киеве в составе первой военной делегации альянса с начала российской военной операции.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января представитель армии США в Европе и Африке, полковник Марти О’Доннелл заявил, что в общей сложности США и их союзники обучили 118 тыс. бойцов ВСУ в точках по всему миру. Он уточнил, что Штаты подготовил около 18 000 человек, ещё около 16 300 — Германия. В настоящий момент, по словам О’Доннелла, проходят подготовку ещё около 1500 украинцев.

Кроме того, добавил он, с февраля 2022 года США выделили Украине более $44,2 млрд помощи в сфере безопасности.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран — членов ЕС договорились, что до конца лета 2024 года в Евросоюзе подготовят ещё 20 тысяч военнослужащих ВСУ. Таким образом общее число украинских военных, прошедших подготовку в Евросоюзе, достигнет 60 тысяч.

В середине февраля стало известно, что страны — участницы НАТО планируют открыть центр по оборонной подготовке, анализу и образованию для киевских военных, который должен повысить причастность альянса к поддержке Украины в конфликте с Россией. Дипломатический источник отметил, что центр не только дополнит учебную миссию Евросоюза, но и обучит их стратегии военного управления. Планируется, что окончательное одобрение проект получит на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.

Новый спеццентр поможет Украине перейти к «полной совместимости» с НАТО, принять доктрины и стандарты Североатлантического альянса.