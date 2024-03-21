Москва, 21 марта, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Адвокат актёра Никиты Кологривого Андрей Жуков назвал компромиссом наказание артисту в виде семи суток ареста за ночной дебош в одном из баров в Новосибирске.

РИА Новости / Александр Кряжев

«Семь суток — это такой, более-менее компромиссный вариант», — заявил адвокат 21 марта в беседе с «Газетой.Ru».

Жуков добавил, что с учётом обстоятельств дела актёру вряд ли увеличат срок ареста до 15 суток. При этом он заявил, что не знает, какое решение примет суд.

Адвокат Кологривого также пояснил, что пока не знает дату и время обжалования прокуратурой судебного решения.

Как сообщало ИА Регнум, Центральный районный суд Новосибирска арестовал Кологривого на семь суток с содержанием в специальном приёмнике. Судья Руслан Фролов заявил, что срок административного ареста начнётся с момента задержания актёра правоохранителями 20 марта 2024 года.

Актёр вместе с друзьями посетил бар в Новосибирске, где выпил и начал заигрывать с официанткой. Он положил голову к ней на колони, а после стал предлагать уединиться. Девушка ему отказала, и тогда Кологривый устроил дебош, видео которого попало в Сеть.

Заявление в полицию написали владельцы заведения. После этого актёра задержали и доставили в спецприёмник. Официантка, которую укусил Кологривый, заявила, что ждёт извинений. При этом подавать в суд она не собиралась.

Как рассказали ИА Регнум отец и мачеха актёра 20 марта, они не могли связаться с сыном после инцидента в баре, о котором узнали от друзей Кологривого.

Актёр 21 марта записал видео с извинениями за пьяный дебош в Новосибирске. Он призвал зрителей воспринимать его таким, какой он есть. В обращении актёр также согласился с решением суда. По его мнению, он сможет доказать общественности, что является достойным членом общества.