Тамбов, 21 марта, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл 21 марта заседание рабочей группы по военно-промышленному комплексу в Тамбовской области.

Павел Бедняков/РИА Новости Дмитрий Медведев

«Важно, чтобы те инвестиционные планы, которые есть, притворились в жизнь <…> Самая главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что работать надо быстрее», — заявил он на заседании.

Он добавил, что перспективы и потребности, которые сегодня есть в ВПК, требуют максимально слаженной и быстрой работы.

В Тамбовской области Медведев посетил пороховой завод, ознакомился с тем, как он работает.

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Зампред отметил, что на заводе, как и на других предприятиях производят крайне необходимые в условиях спецоперации пороха, в частности пироксилиновые, для артиллерийских и стрелковых систем и средств поражения. В этой связи Медведев подчеркнул, что производство особо востребованных вооружений должно идти быстрее.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин в беседе с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле 15 февраля заявил, что оборонно-промышленный комплекс России в разы нарастил выпуск различной техники. Как уточнил глава государства, производство индивидуальной бронезащиты выросло в 10 раз, автомашин разного класса — семь раз, производство танков — в пять раз, а производство бронемашин — в три с половиной раза.

В ноябре 2023 года во время беседы с военнослужащими в Алабино Медведев заявил, что в России зафиксировали невиданный уровень роста производства вооружений.