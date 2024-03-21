Москва, 21 марта, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Столичные рестораны, кафе и бары заработали 550 миллиардов рублей в 2023 году, что на 16% больше по сравнению с 2022 годом. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

Он подчеркнул, что сфера общепита столицы смогла успешно пережить изменения, связанные с переходом крупных иностранных сетей к российским владельцам. В столице удалось сохранить рабочие места и привычный ассортимент услуг.

«В 2023 году выручка заведений общепита Москвы увеличилась на 16% по сравнению с 2022-м. Наибольший месячный оборот был зафиксирован в декабре — 58,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 18,4% выше результата декабря 2022 года», — отметил Ефимов.

При этом посещаемость заведений общепита в Москве увеличилась на 18%. В прошлом году вырос до 703 рублей среднегодовой чек в московских ресторанах и кафе, что на 6,7% больше показателя 2022 года. Ограничить рост цен столичным рестораторам удалось за счет локализации продуктовых поставок и развития программ лояльности.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что в Москве появится около 97 тысяч новых рабочих мест благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ).