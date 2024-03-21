Москва, 21 марта, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Фотографию президента Франции Эммануэля Макрона, на которой он боксирует с грушей, вероятнее всего, отредактировали. Такое мнение высказали пользователи Сети, комментируя снимок французского лидера, опубликованный на днях официальный фотографом Макрона Соазигом де ля Муассоньером.

(сс) Соазиг де ла Муассоньер

На фото в чёрно-белых тонах президент Франции показан в хорошей форме и с крепкими бицепсами. В свою очередь пользователи опубликовали кадры с отдыха Макрона с супругой на яхте летом прошлого года, где главу государства запечатлели с голым торсом. Юзеры отметили, что на его руках не было и намёка на накачанные мышцы.

Также в социальных сетях появились многочисленные карикатуры на фото Макрона, в том числе, где он пытается боксировать с президентом России Владимиром Путиным. Подобное мнение высказали зарубежные эксперты.

«Посыл нацелен на Владимира Путина», ― заявил эксперт по политической коммуникации Филипп Моро-Шевроле.

По его словам, Макрон хочет показаться, что он «в борьбе».

Также пользователи соцсетей стали публиковать фото, на котором Макрон с голым торсом сидит на медведе по примеру ранее распространившихся фотоколлажей с Путиным.

«Чтобы сразиться с Путиным, нужно иметь реальные мускулы, а не рисованные», «фотошопный мачо», ― написали комментаторы.

Как сообщало ИА Регнум, лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо с юмором прокомментировал фотографию Макрона с тренировки по боксу. По его словам, французский лидер готовится, потому что «хочет сцепиться» с Путиным. Политик добавил, что подобного рода попытки показать Макрона сильным лидером являются не более чем безыскусной пропагандой.

Макрон в последнее время выступил с рядом нападок на Россию. Он выразил готовность обсудить с российским президентом пути урегулирования украинского кризиса. Он заверил, что если Путин ему позвонит, то он поднимет трубку и выслушает предложение.

В интервью газете Le Parisien 17 марта он заявил, что вполне может допустить проведение наземной операции для «противостояния российским войскам» на Украине. Он подчеркнул, что сила Франции заключается в том, что она может это сделать.