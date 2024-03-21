Лондон, 21 марта, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Опубликованные фотографии боксирующего президента Франции Эммануэля Макрона явно отсылают к снимкам президента России Владимира Путина и похожи на подражание, заявила британская газета The Times.

Zuma / TASS

Издание напомнило, что российский лидер фотографировался во время занятий дзюдо, боксом, а также верхом на коне, отметив, что Макрон на снимках принимал схожие позы.

«Эти снимки передают идею «абсолютной мужественности». Она же прослеживалась и в фотографиях Путина», — говорится в публикации.

Фотографии Макрона, бьющего боксёрскую грушу, опубликовала 20 марта его официальный фотограф Соазиг де ла Муассоньер.

Лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял снимки. Он назвал это пропагандистским приёмом.

Макрон в феврале допустил ввод европейских войск на Украину. В марте газета Le Monde сообщила, что он на публичном мероприятии рассуждал об отправке французских войск в Одессу.

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов 17 марта в беседе с ИА Регнум заявил, что Макрон делает воинственные и антироссийские заявления, пытаясь улучшить свой имидж. Эксперт также считает, что в заявлениях французского лидера видна обида на Россию.