Париж, 21 марта, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Российский полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин зарабатывает ежемесячно по 300 тысяч евро, а хавбек команды «Гавр» Далер Кузяев — по 80 тысяч евро. Об этом 21 марта сообщила французская газета L`Equipe со ссылкой на зарплатные ведомости футболистов команд французской Лиги 1.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Александр Головин

Согласно этой информации, оба российских игрока находятся на втором месте по размеру заработной платы в своих клубах. В «Монако» больше Головина зарабатывает только капитан команды Виссам Бен Йеддер, зарплата которого составляет 650 тыс. евро в месяц, а в «Гавре» больше Кузяева получает только гвинейский форвард Мохамед Байо — 105 тысяч евро в месяц.

При этом самая большая зарплата во французской Лиге 1 у нападающего команды «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе — 6 млн евро, а в десятку самых высокооплачиваемых футболистов лиги вошли только его одноклубники.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта Головин отличился голевой передачей в матче 26-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Лорьяном». Игра завершилась с ничейным счётом 2:2.

«Монако» 12 февраля победил «Ниццу» в матче 21-го тура французской Лиги 1. Головин забил в этой встрече гол на 77-й минуте, который в итоге стал победным для его команды.

Кузяев 7 января забил гол в составе «Гавра» в матче 1/32 финала Кубка Франции с командой «Кан». Этот мяч также стал победным для клуба из Гавра.