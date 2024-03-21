Анкара, 21 марта, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Центробанк Турции поднял 21 марта процентную ставку с 45 до 50%, сообщили в пресс-службе регулятора.

Chris McGrath/Global Look Press

«Комитет по денежно-кредитной политике принял решение повысить процентную ставку (ставка недельного аукциона репо) с 45 до 50%», — сообщили в турецком ЦБ.

Отмечается, что комитет решил также внести коррективы в операционную основу денежно-кредитной политики, установив ставки по однодневным заимствованиям и кредитам на 300 базисных пунктов ниже и выше недельной ставки аукциона репо соответственно.

Регулятор пояснил, что в прошлом месяце тенденция месячной инфляции оказалась выше прогноза. Причиной ЦБ назвал инфляцию в сфере услуг. При этом внутренний спрос остался устойчивым, хотя импорт потребительских товаров и золота в Турции в феврале замедлился и способствовал улучшению баланса текущего счета.

Инфляционное давление связано с негибкостью инфляции в сфере услуг, инфляционными ожиданиями, геополитическими рисками и ценами на продовольствие, отметил регулятор.

Жёсткую денежно-кредитную политику Центробанк Турции будет сохранять, пока в стране не будет значительного и устойчивого снижения основной тенденции ежемесячной инфляции и инфляционные ожидания не достигнут прогнозируемого диапазона прогнозов, сообщило учреждение.

Такая процентная ставка стала рекордной с 2003 года. До 45% ЦБ Турции поднял ключевую ставку 25 января. Аналитики не прогнозировали нового повышения. Предыдущее повышение состоялось 21 декабря 2023 года — до 42,5%. Год назад ключевая процентная ставка ЦБ Турции находилась на уровне восемь с половиной процента.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июня произошло резкое повышение до 15%. Это произошло после президентских выборов в Турции и назначения на должность председателя банка Хафизе Гайе Эркан. Совет директоров сообщил, что инфляция составляет почти 40% и её нужно снизить до пяти процентов.

Национальный институт статистики Turkstat в начале 2024 года сообщил, что годовая инфляция в Турции составила по итогам декабря 64,77%, в ноябре она составляла 62%.