Красноярск, 21 марта, 2024, 15:42 — ИА Регнум. 21 марта отмечается Международный день лесов. Он был учрежден в 1971 году по инициативе Европейской конфедерации сельского хозяйства на 23-й Генеральной ассамблее ООН. Всемирный день защиты лесов отмечается ежегодно и призван привлечь внимание к проблеме сохранения лесов, информирование о значимости лесных экосистем, их подлинном состоянии, основных мерах их защиты и восстановления. В этом году основной темой Дня лесов стала «Леса и инновации: Новые решения для лучшего мира». Специалисты подчеркивают важность применения новых технологий в борьбе с обезлесением. Сейчас леса занимают треть площади суши на Земле и их площадь постоянно сокращается.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» завершила первый этап лесоклиматического проекта

Активно Международный день лесов отмечается в России, на долю которой приходится пятая часть площади лесов. Так, в Красноярском крае завершен подготовительный этап комплексного лесоклиматического проекта «Роснефти». Предполагается, что его реализация поможет увеличить поглощение парниковых газов в объеме 10 млн тонн СО2-эквивалента и внесет вклад в снижение углеродного следа «Восток Ойл» — крупнейшего проекта компании в регионе.

В ходе подготовительного этапа лесоклиматического проекта ученые подготовили научно обоснованные выводы о перспективных типах таких проектов для Красноярского края, разработали механизм оценки их углеродной и экономической эффективности, дали рекомендации по мониторингу.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» завершила первый этап лесоклиматического проекта

Лесоклиматический проект «Роснефти» также направлен на развитие компетенций и укрепление потенциала подобных мероприятий, создание условий для бизнеса, которые будут способствовать увеличению потока инвестиций в это направление. По итогам лесовосстановительных мероприятий, которые были выполнены предприятиями «Роснефти» за последние пять лет, было высажено более 27 млн сеянцев и саженцев деревьев.