Москва, 21 марта, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Главный врач Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства, первый вице-президент и гендиректор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Наталья Ильина 21 марта предупредила россиян о грядущем активном пылении деревьев, которое может вызвать «пыльцевые бури» из-за оставшегося на улицах снега и повышенной влажности в зимний период.

Анна Алябьева ИА REGNUM

«Предполагается, что деревья будут пылить достаточно активно и пыльцы будет много. Это то, что мы называем «пыльцевые бури», когда количество пыльцевых зёрен в кубическом метре зашкаливает все возможные нормы», — пояснила она на пресс-конференции.

При этом Ильина отметила, что на пике пыления, обычный срок которого — 14 дней, может измениться роза ветров, что снизит активность пыльцы.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал смертельно опасные болезни, которыми людей могут заразить собаки. По его словам, это бешенство и туберкулёз, поэтому пренебрегать вакцинацией и гигиеной питомцев собаководам не стоит. Бешенство Голубев назвал самой опасной болезнью, так как оно не лечится и чревато смертельным исходом, а заражение происходит через слюну больного животного.