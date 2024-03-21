Симферополь, 21 марта, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил России уничтожили три дрона украинской армии над территорией Крыма. Об этом 21 марта сообщило Министерство обороны.

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Отмечается, что российские военные пресекли очередную попытку Киева осуществить теракт по объектам на территории России беспилотниками самолётного типа около 15:00 мск

«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Республики Крым», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 марта российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над Белгородской областью. Отмечалось, что украинские войска пытались использовать для террористических атак дроны самолётного типа.

В Минобороны сообщили о пяти сбитых в ночь на 20 марта украинских БПЛА над Белгородской и Саратовской областями. По информации ведомства, четыре из них уничтожили над Саратовской областью и ещё один обезвредили над Белгородской.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 20 марта сообщил о двух сбитых силами ПВО над городом Энгельсом украинских дронах. Он уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нет разрушений.