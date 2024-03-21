Белгород, 21 марта, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Средства противоракетной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом 21 марта сообщили в Министерстве обороны.

РИА Новости

В ведомстве уточнили, что украинские военные применили дрон самолётного типа.

«21 марта около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Дежурные средства ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожили.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта два беспилотника-камикадзе украинских войск атаковали село Долгое в Валуйском городском округе Белгородской области. После взрыва одного из дронов загорелся автомобиль, однако водитель и пассажиры успели из него выбежать и не пострадали. Второй дрон ВСУ упал на одну из улиц населённого пункта и взорвался, и в этом случае всё обошлось без последствий.

Российские военные сбили ночью 20 марта пять беспилотных летательных аппаратов украинских войск на территории страны. В небе над Белгородской областью уничтожили один дрон, остальные четыре ― в Саратовской области.

Российские силы противовоздушной обороны утром 21 марта предотвратили попытку ВСУ атаковать Белгородскую область из РСЗО Vampire. Дежурные средства ПВО уничтожили в воздухе десять реактивных снарядов. Ранее в Белгородском районе и Белгороде объявили о ракетной опасности.

Министерство обороны 20 марта сообщило, что российские силы ПВО уничтожили над Белгородской областью 13 снарядов Vampire ВСУ. Украинская армия атаковала регион в 11:30 мск.