Москва, 21 марта, 2024, 15:08 — ИА Регнум. В Москве создано 48 технопарков, где уже работают порядка 2,3 тыс. компаний. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. По мнению экспертов, столичные технопарки — фундамент для будущей производственной базы страны.

Nud Технопарк «Сколково»

«Очевидно, что технологический суверенитет и повышение производительности труда связаны с развитием высокотехнологичных производств. В технопарках наука ближе всего связана с производством», — пояснил председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «ОПОРЫ России», генеральный директор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов. По его словам, там рождаются прорывные технологии, находятся решения для полноценного импортозамещения, поэтому столичная программа развития технопарков — а она масштабна и многогранна. Это, по сути, фундамент для будущей производственной базы страны.

Резиденты могут получить гранты на оснащение оборудованием. Управляющим компаниям площадок доступны субсидии на развитие имущественного комплекса технопарка, технологическое присоединение, а также возмещение затрат по кредитам и лизингу оборудования.

«И здесь важны не только льготы, преференции и гранты, хотя это тоже серьезная поддержка начинающим компаниям. Гораздо важнее кумулятивный эффект от взаимодействия с якорным предприятием, от взаимодополнения стартующих компаний», — добавил эксперт.

Член московского регионального отделения «Деловая Россия», адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы «РИ-консалтинг» Елена Гладышева отмечает, что технопарки действительно являются удобной бизнес-площадкой, с большим количеством «бонусов» в виде возможности снижения ставки налога на прибыль, земельного налога, налога на имущество, а также пониженной арендной ставкой.

«Главным плюсом для города является, во-первых, развитие на месте не функционирующих предприятий нового производственного кластера, во-вторых, получение прибыли при одновременном стимулировании предпринимательской деятельности в связи с наличием вышеуказанных «бонусов» используя реновацию промышленных зон и складских хозяйств (на базе прекративших производство предприятий, складов и свалок)», — отметила она.