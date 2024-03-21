Пекин, 21 марта, 2024, 15:04 — ИА Регнум. В Пекине не осведомлены о ситуации с высказыванием секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова в адрес китайского спецпредставителя по Евразии Ли Хуэя. Об этом 21 марта на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая КНР Ли Цзянь.

AP/TASS Алексей Данилов

Он сообщил, что недавно дипломат посетил Украину и провёл хорошие контакты с руководителем офиса президента Украины, первым вице-премьером, главой МИД и другими должностными лицами.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, Украина высоко оценивает посреднические усилия Хуэя в урегулировании конфликта на Украине.

«Украинская сторона уделяет большое внимание двусторонним отношениям с Китаем и даёт высокую оценку посредническим усилиям спецпредставителя Ли Хуэя», ― подчеркнул Ли Цзянь.

Он также добавил, что украинская сторона надеется на конструктивную роль Китая в урегулировании конфликта.

Данилов 20 марта в эфире телеканала «Рада» оскорбил спецпредставителя КНР по делам Евразии Ли Хуэя, исковеркав его имя. Он сделал вид, что не помнит фамилию дипломата, и намеренно не произнёс одну букву, переведя слово в область бранной лексики.

Как сообщало ИА Регнум, на прошлой неделе Хуэй в ходе европейского турне посетил Россию, Украину, Германию, Польшу и Бельгию. Дипломат попытался донести до европейских стран позицию Китая о недопустимости проведения каких-либо переговоров по урегулированию конфликта на Украине без участия России.

Заместитель главы МИД Михаил Галузин и Ли Хуэй на встрече в Москве 2 марта пришли к выводу, что любые дискуссии на тему урегулирования конфликта на Украине невозможны без участия России и учёта её интересов в сфере безопасности. При этом стороны подчеркнули, что продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к России и связанные с ними «диалоговые» форматы только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой.

Посол КНР в Берне Ван Шитин 18 марта заявил, что Пекин может принять участие в саммите по Украине, который пройдёт в Швейцарии. Он подчеркнул, что КНР выступает за продвижение мирных переговоров и всегда была привержена этому.

Источники издания Politico 19 марта сообщили, что Китай может отказаться от каких-либо будущих мирных переговоров по Украине, если России запретят принимать в них непосредственное участие.