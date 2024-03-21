Москва, 21 марта, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Компания «Фосагро» наградила победителей конкурса имени Николая Лавёрова. Стипендия вручается студентам Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева, обучающимся по программам, связанным с экологией и природопользованием, технологиями новых материалов и веществ. Как сообщили в пресс-службе «Фосагро», победители должны иметь высокие показатели в учёбе, научные публикации в высокорейтинговых журналах, проявлять заинтересованность в развитии проектов в области зелёной химии.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

«Великий русский учёный Николай Павлович Лавёров был человеком государственного масштаба, деятельность которого охватывала огромное количество дисциплин. И когда мы думали о том, как увековечить его имя, идея компании «Фосагро» об учреждении стипендии имени Н. П. Лавёрова была определяющей», — рассказала директор Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ имени Д. И. Менделеева Наталия Тарасова. Она подчеркнула, что «ФосАгро» последовательно содействует достижению целей устойчивого развития ООН и много лет является компанией-лидером Глобального договора ООН за приверженность принципам ответственного ведения бизнеса.

На торжественной церемонии стипендии были вручены десяти молодым химикам. Всего с момента запуска программы обладателями стипендии стали уже 50 одаренных студентов Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева.

«Сегодня стипендию от компании «Фосагро» получает уже 50-й победитель конкурса. Это значимый, юбилейный рубеж для программы. РХТУ благодарен «Фосагро» за многолетнюю поддержку совместных образовательных инициатив», — отметил исполняющий обязанности ректора РХТУ Илья Воротынцев. «Мы высоко ценим сложившееся тесное партнёрство, которое стало залогом не только научного прогресса, новых открытий и инноваций, но и важным элементом обеспечения химической отрасли квалифицированными кадрами», — подчеркнул он.

«Для «Фосагро» — лидера российской химической отрасли и ведущего мирового производителя экологичных удобрений — очевидна задача объединять усилия науки и бизнеса, развивать уникальное российское научное наследие. И для этого важно поддерживать живой интерес молодого поколения к химии, к исследованиям», — сказал первый заместитель генерального директора ПАО «Фосагро» Сиродж Лоиков.

Тесное сотрудничество с РХТУ стало важной частью поддержки, которую «ФосАгро» оказывает талантливым молодым учёным не только в нашей стране, но и по всему миру. Так, с 2013 года компанией совместно с ЮНЕСКО и ИЮПАК реализуется программа «Зеленая химия для жизни». Она стала первой в истории всей системы ООН инициативой, которая реализуется на внебюджетной основе за счет средств российского бизнеса. За это время международное научное жюри рассмотрело более 800 заявок и отобрало 48 молодых исследователей из России и 32 государств Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки в качестве получателей грантов. Кроме того, «Фосагро» ежегодно проводит летние школы по зеленой химии, которые объединяют сотни исследователей со всего мира.

В 2019 году в рамках Международного года Периодической таблицы химических элементов «ФосАгро» выступила с инициативой об учреждении международной премии ЮНЕСКО — России имени Д. И. Менделеева. На сегодня эта награда является единственной премией в области фундаментальных наук в интересах устойчивого развития под эгидой ЮНЕСКО. Премия ежегодно присуждается двум представителям естественно-научного сообщества в знак признания их выдающихся открытий, прорывных инноваций, а также активных усилий в деле популяризации фундаментальных наук, которые способствовали реальным социально-экономическим преобразованиям и развитию на уровне региона или в глобальном масштабе.