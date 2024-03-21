Таллин, 21 марта, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что совершает политическое самоубийство непопулярными мерами, направленными на укрепление обороны республики. Она заявила об этом 21 марта в интервью изданию EUobserver.

IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Отмечается, что глава эстонского правительства повысила в республике налоги для покрытия оборонных расходов страны.

«Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет выбора», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта Каллас отказалась гарантировать депутатам парламента, что военнослужащих Эстонии не направят в зону боевых действий на Украину. По её утверждению, она не может дать таких гарантий из-за того, что обстоятельства могут измениться.

Премьер 7 марта рассказала, что не станет баллотироваться на выборах в Европарламент. Каллас отметила, что вместо этого продолжит работать на посту главы эстонского правительства.

Газета Politico 4 марта со ссылкой на источники сообщила, что в Евросоюзе не хотят видеть Каллас на посту верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности из-за её негативного отношения к России. Отмечалось, что Франция и Германия не согласятся на это по той же причине, по которой она не подошла для работы в НАТО.

Министерство иностранных дел России 12 опубликовало список «наиболее враждебно настроенных к России» представителей стран Прибалтики. В него внесено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, в том числе политиков, среди которых есть и Каллас.