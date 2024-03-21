Зейский район, Амурская область, 21 марта, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Спасатели начали бурить вторую скважину на шахте «Пионер» в Амурской области, где после обвала горной породы заблокировало горняков, сообщили 21 марта в пресс-службе МЧС.

МЧС России/ТАСС

Первую разведывательную скважину пробурили на треть, прошли 88 из 262 метров.

«Специалисты начинают бурение второй скважины», — сообщили в МЧС.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875774" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Приамурье на руднике «Пионер» организован комплекс работ по поиску и спасению горняков

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта на оперативном совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством главы Приамурья Василия Орлова специалисты рассказали, что будут бурить две скважины, чтобы спасти оказавшихся под завалами горной породы шахтёров. Бурение первой на тот момент уже началось.

Первую скважину бурят непосредственно к тому месту, где, предположительно, находятся люди. Вторая свяжет спасателей с горизонтом шахты. В скважины опустят доставленные из Новокузнецка специальные камеры. Спасатели убирают из шахты горную породу, откачивают воду.

Оперативные службы утром 21 марта сообщили, что откачку воды временно приостановили. Спасатели начали установку перемычек против грунтовых вод.

Авария на шахте «Пионер» в Зейском районе произошла 18 марта. Обрушилось более 190 тысяч кубометров горной породы. При этом 13 горняков оказались заблокированными в шахте на глубине 120 метров. Связь с ними установить не удалось. Спасательные работы идут в круглосуточном режиме.