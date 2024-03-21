Москва, 21 марта, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин провёл 21 марта рабочую встречу с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

Кадр из видео

На встрече обсуждали деловой климат в стране, кадровые вопросы и фискальную политику. Шохин сообщил, что союз проводит ежегодные опросы, по последнему из которых российские бизнесмены оценили состояние делового климата в стране в 2023 году в 2,5 раза лучше, чем в предшествующем периоде.

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«На мой взгляд, это во многом связано с тем, что мы активно взаимодействуем и с правительством, и с администрацией президента», — отметил Шохин.

В целом предпринимательское сообщество поддерживает политический курс президента и стремится работать по приоритетам национального развития, обозначенным в послании Федеральному собранию. За последние годы в России было принято не мало мер поддержки бизнеса: вводились льготные механизмы помощи и снимались административные барьеры для развития предприятий. Как отметил Шохин, в решениях, озвученных в послании-2024, российский бизнес увидел новые возможности и перспективы развития.

«Поэтому, безусловно, продолжение ряда национальных проектов, формирование новых национальных проектов, о которых Вы говорили в Послании Федеральному Собранию, для нас очень важно. Мы готовы включиться в эту работу», — указал он.

Кроме того, инициированный президентом нацпроект «Кадры» отвечает запросам бизнеса всех уровней.Проблема кадрового обеспечения не раз поднималась представителями различных сфер и все запросы были отражены в новом нацпроекте, который призван выстроить надёжные каналы коммуникации между работодателями и учебными заведениями, актуализировать образовательные программы и обеспечить предприятия необходимыми кадрами, а молодых специалистов гарантированным трудоустройством. Это, как отмечали эксперты, поспособствует укреплению российской экономики.

«Национальный проект «Кадры» — это то, о чём мы думали, не то что боялись сказать, но Вы сформулировали эти задачи. Имею в виду, что, действительно, кадровый голод, кадровый дефицит — это та проблема, которая волнует все отрасли, все предприятия, и большие, и малые, и средние, и индивидуальных предпринимателей тоже, малые компании сталкиваются с этими вызовами», — напомнил Шохин.

Он также добавил, что ещё одна тема, которая прямо связана с подходом Путина к стабильности и предсказуемости фискальной системы. Как укзалал глава союза промышленников, уже предпринималось много временных решений и бизнес ждёт дальнейших определённых мер.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Путин заявил, что в России продолжат расширять механизмы поддержки промышленности. Глава государства также отмечал, что страна может сама развивать необходимые технологии, хотя и не может «выпускать всё» самостоятельно, поэтому международные альянсы с дружественными партнёрами также будут расширяться. Российская промышленность, несмотря на внешнее давление, уверенно развивается, предприятия налаживают новые каналы поставок сырья и компонентов, выстраивают связи с надёжными, заинтересованными партнёрами и многие отечественные компании успешно заменили импортную продукцию, отмечал Путин.