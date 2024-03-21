Москва, 21 марта, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Март может стать самым сухим месяцем в XXI веке. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM

«Первые две декады марта 2024 года в Москве стали самыми сухими за последние 75 лет», — отметила Позднякова.

По её мнению, этот месяц войдёт в число самых сухих за столетие. Специалист рассказала, что в предстоящие выходные ожидается 3–5 мм осадков. До конца месяца ожидается ещё не более 4–5 мм. В результате месячная сумма осадков может не превысить 10 мм.

Позднякова напомнила, что самым сухим в Москве был 2022 год. Тогда месячная сумма осадков составляла 13,2 мм.

В апреле почва будет питаться влагой только за счёт таяния снега, резюмировала синоптик.

Как передавало ИА Регнум, после снежной зимы весеннее половодье в России окажется непростым, однако пока преждевременно делать более конкретные прогнозы. Об этом 19 февраля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что на то, как будет проходить весной половодье, будут влиять погода, водность подстилающей поверхности, количество влаги в метровом слое почвы и ряд других факторов.