Казань, 21 марта, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Жителя Казани приговорили к пожизненному заключению за 31 совершённое им убийство пожилых женщин. Об этом стало известно 21 марта.

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Верховный суд Республики Татарстан вынес приговор Радику Тагирову. По данным следствия, в период с марта 2011 по октябрь 2012 годов он совершил убийства и покушения на убийства, связанные с разбоем, а также и непосредственно разбойные нападения на 34 пожилых женщин.

«Окончательно назначить наказание по совокупности приговоров в виде пожизненного лишения свободы. Назначить Тагирову отбывание наказания в течение первых 10 лет в тюрьме, оставшийся срок наказания — в исправительной колонии особого режима», — огласил решение судья.

Осуждённый совершил преступления в 15 городах, среди которых Москва, Казань и Екатеринбург. Мужчина представлялся коммунальным работником и проникал в квартиры, где затем нападал на пенсионерок, бил, душил и похищал деньги. Следователи проверили на причастность к преступлениям более 10 тысяч человек и провели более пяти тысяч экспертиз. После задержания Тагиров сознался в содеянном, но позднее изменил позицию и заявил о самооговоре.

Как сообщало ИА Регнум, в частном доме в Нижегородской области обнаружили труп пенсионерки с отрубленной головой. По версии следствия, женщину могли убить из-за старинных монет и антиквариата. Помимо отрубленной головы её нашли со связанными руками и следами побоев на теле. Злоумышленники, вероятно, планировали узнать, где пенсионерка хранила ценности. В то же время действительную стоимость имевшихся у неё антикварных вещей не установили.