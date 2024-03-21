Москва, 21 марта, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Блогерское сообщество зачастую предлагает под видом образовательных курсов информационные продукты, не имеющие ценности. Однако определить такой продукт и установить факт мошенничества непросто. Необходимы лицензирование соответствующей деятельности, обязательное подтверждение экспертности и прочие проверки. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказали опрошенные юристы.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Отдельное наказание для неаккредитованных блогеров, причиняющих своим клиентам крупный ущерб предоставлением неквалифицированных образовательных услуг, могут внести в уголовный и административный кодексы России, писали «Известия».

Отмечалось, что в КоАП планируется добавить новую статью, которая предусматривает ответственность для блогеров, продающих различные информационные продукты без соответствующей аккредитации. Такая аккредитация пока не введена, но в дальнейшем её будет необходимо получать в специализированной организации. Поправки в УК предусматривают уголовную ответственность для неаккредитованных блогеров за оказание дистанционных информационно-консультативных услуг с причинением крупного ущерба гражданам, организациям или государству.

Как объяснила адвокат по интеллектуальной собственности Майя Шевцова, в большинстве случаев «инфоцыгане» предлагают под видом образовательных курсов просто не имеющие особой ценности информационные продукты, указала Такие эпизоды, по её мнению, не требуют уголовного преследования, но явно представляют собой некачественное оказание услуг. Однако нередки случаи явного мошенничества, когда предлагаемый блогером («коучем») продукт заведомо содержит ложные сведения. И такие случаи должны подпадать под уголовное законодательство.

Причём судебная практика разнообразна, и по аналогичным исковым требованиям суды в разных районах одного города могут выносить абсолютно разные решения. Непредсказуемость и разнообразие судебных решений связаны с пробелами в законодательстве. Поэтому необходим комплекс внятных нормативно-правовых мер, направленных на защиту потребителей информационного продукта. Важной составляющей должна стать качественная экспертиза информационных продуктов.

«Дело Шабутдинова (блогер Аяз Шабутдинов, отправленный под арест за мошенинчество при продаже своих «образовательных программ — Ред.) положило начало волне судебных решений об удовлетворении требований потребителя, недовольного онлайн-курсом, однако не все суды солидарны с этим. Зачастую подобные продукты реализуются через соцсети. Их оплата осуществляется переводом средств по номеру телефона, а сам курс направляется в сообщениях или на электронную почту. В таком случае доказать факт наличия договорных отношений между сторонами вообще крайне сложно», — констатировала юрист.

По её мнению необходимо лицензирование деятельности блогеров, обязательное подтверждение экспертности и проверка на «цензуру» состава курсов, претендующих на полезность, для исключения контента, наносящего вред гражданам. Также, по её словам, очевидна потребность в проверке курсов на состав мошенничества.

В свою очередь бывший следователь по особо важным делам главного следственного управления СК при прокуратуре, адвокат Андрей Гривцов считает, что следует подойти предельно взвешенно к внесению новых поправок и провести предварительное криминологическое исследование общественной опасности деяния.

«Сейчас много и оправданно критикуют действия и поведение блогеров. И законодатели по традиции решили, что эту сферу общественной жизни необходимо жёстко регулировать. Глубоко не уверен, что без криминологического исследования и широкого обсуждения это возможно. В противном случае мы в угоду некоей моде и громкому заголовку получим в Уголовный кодекс России очередную «мёртвую» статью. УК и так предоставляет массу возможностей привлекать виновных к ответственности при условии причинения потерпевшим имущественного ущерба. Для этого существует и активно применяются на практике статьи 159 УК РФ (мошенничество), 165 РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), а также многие другие статьи», — прокомментировал эксперт.

В России в 2023 году несколько известных блогеров стали фигурантами уголовных дел. Так, Елену Блиновскую, Валерию и Артема Чекалиных привлекли за неуплату налогов. Блиновская за два года своей деятельности утаила налоги на 918 млн рублей, Чекалина — на 300 млн рублей.

Целый ряд уголовных дел о мошенничестве возбудили в январе против блогера Аяза Шабутдинова. Также его обвинили в совершении 50 корыстных тяжких преступлений.