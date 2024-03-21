Москва, 21 марта, 2024, 13:57 — ИА Регнум. В доме престарелых в Новой Москве скончался известный автоконструктор и создатель грузовика «Урал» Анатолий Титков. Пенсионер умер на 101-м году жизни спустя месяц после своего столетнего юбилея. Он долго боролся с онкологическим заболеванием. Об этом ИА Регнум рассказала дочь Титкова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Анатолий Титков ушёл из жизни 20 марта в доме престарелых в деревне Яковлево. Дочь Анатолия Титкова рассказала, что последние годы её отец сильно переживал кончину своей супруги Ангелины. Она скончалась три года назад. По её словам, сильные переживания и большое количество заболеваний не оставили её отцу шансов.

«Мама умерла в 2021 году. После её смерти папа угас. Он очень сильно переживал. У него был рак предстательной железы, но и помимо него была куча сопутствующих заболеваний. Сейчас я занимаюсь организацией похорон папы», — рассказала дочь Анатолия Титкова.

Анатолий Иванович Титков родился 28 февраля 1924 года. Он работал старшим конструктором на Уральском автомобильном заводе в Миассе, а с 1960 года стал главным конструктором завода и занимал эту должность в течение девяти лет. Ему принадлежит идея создания военного грузовика «Урал-375» — седельного тягача, который много лет использовался для транспортировки ракет. За свои разработки Титков получил Государственную премию СССР, также он трижды награждался орденом Трудового Красного Знамени. В 1969 году он занял должность начальника управления конструкторских и экспериментальных работ в Министерстве автомобильной промышленности СССР, а затем и должность заместителя начальника научно-технического управления. В 1998 году он стал генеральным директором Ассоциации автосервиса и сертификации «Автосельхозмаш-НАМИ», а с 2004 был экспертом аналитического центра ОАО «Автосельхозмаш-холдинг».