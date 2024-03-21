Москва, 21 марта, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Церемония прощания со спортивным комментатором Василием Уткиным состоится 23 марта в Центральной клинической больнице (ЦКБ) при президенте России. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба футбольного клуба «Эгриси», владельцем которого являлся журналист.

Alexey Belkin/Global Look Press Василий Уткин

«Прощание с Василием Уткиным пройдёт по адресу улица маршала Тимошенко, 25 в ЦКБ при президенте России в субботу, 23 марта», — сообщил клуб.

Церемония прощания будет проходить с 11:00 до 14:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, о кончине спортивного комментатора стало известно 19 марта. Причины смерти Уткина не называли.

Глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терешин 20 марта рассказал, что перед началом товарищеского матча между Россией и Сербией состоится акция памяти Уткина. Он уточнил, что после ролика с известными фразами комментатора пройдёт минута молчания.

Уткин работал на телевидении с 1994 года, где вёл футбольные передачи и комментировал матчи. С 1 сентября 2010 по 31 августа 2015 года был главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс». С 2014 по 2015 год вёл развлекательное игровое шоу «Большой вопрос» на СТС, после чего работал на «Матч-ТВ» и Eurosport.

В 2017 году Уткин объявил о завершении карьеры комментатора, а 6 марта ему исполнилось 52 года. Долгие годы журналист страдал от проблем с лишним весом, который иногда доходил до 215 кг. Уткину удалось похудеть до 125 кг после операции резекции желудка в конце января 2014 года.