Москва, 21 марта, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) Вооружённых сил Украины на южнодонецком направлении, сообщил 21 марта официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Потери противника составили до 120 военнослужащих <…>, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — заявил генерал-лейтенант.

На этом направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение украинским формированиям в районах населённых пунктов Павловка, Урожайное и Старомайорское (ДНР). Российские военные за минувшие сутки также отразили контратаку штурмовой группы ВСУ в районе населённого пункта Водяное.

Как передавало 21 марта ИА Регнум, Воздушно-космические силы России нанесли ночной удар, в том числе ракетами «Кинжал», по целям на Украине. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар ВС России нанесли по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наёмников.

В Минобороны 21 марта также сообщили об освобождениинаселённого пункта Тоненькое на авдеевском направлении в ДНР.

Помимо этого, за минувшие сутки российские подразделения уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire чешского производства на белгородском направлении.