Москва, 25 марта, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Работники учреждений культуры отмечают сегодня, 25 марта, свой профессиональный праздник. Он проводится на официальном уровне уже 17-й раз. В этот день традиционно отмечают вклад работников культуры в сохранение и приумножение культурного богатства страны, возрождение общенационального наследия.

ИА REGNUM В музее

«Российскую культуру невозможно отменить, ведь в ее основе милосердие, свобода, любовь к человеку и духовность», — подчеркивал президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур, состоявшемся в Главном штабе Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

В России расти и совершенствовать навыки работникам культуры помогает в том числе национальный проект «Культура». Благодаря ему в стране появляются новые культурные учреждения, а также модернизируются и оснащаются уже существующие. Особое внимание уделяется повышению квалификации кадров.

Ежегодно возможность пройти переобучение и повысить квалификацию в лучших творческих вузах страны получают 40 тысяч работников. В этом году в них, в том числе, обучение пройдут специалисты из новых регионов.

Курс повышения квалификации расписан на несколько недель. Учреждения из года в год совершенствуют программу для слушателей. Как признаются сотрудники, прошедшие курсы, самое ценное — обмен опытом. А образовательные базы хотят дать слушателю из региона самые современные наработки.

Так, директор Центра непрерывного образования и повышения квалификации ГИТИС Тамара Потапенко считает, что успешность театра и интерес к нему со стороны зрителей обеспечиваются во многом профессиональной подготовкой актерского коллектива.

«В нашем центре мы постоянно проводим опросы слушателей. К нам приходят учится и те, кто когда-то окончил ГИТИС. И практически все говорят, что знания, полученные в ГИТИСе, — это бесценный опыт, который они будут использовать в своей практике», — поделилась Потапенко.

В самых популярных направлениях повышения квалификации из года в год остаются цифровые возможности в профессиях, музыкальное образование, менеджмент и библиотечное дело. По мнению экспертов, переподготовка кадров позволит освоить новые приемы работы, даст навыки создания культурного продукта. Именно благодаря специалистам, которые не устают развиваться, удается реализовывать амбициозные задумки и развивать талантливых людей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Молодежь в библиотеке

Повысить свои компетенции культработники могут также практически без отрыва от работы. Для этого на базе ведущих творческих вузов созданы более 20 центров образования и повышения квалификации по всей стране. Образовательные программы, которые охватывают как творческие, так и административные специальности, вузы реализуют дистанционно.

К примеру, за 2023 год свой профессиональный уровень в универсальных научных центрах повысили 230 работников культуры Новгородской области. Главный редактор просветительского альманаха «Новгородика» Елена Барканова по итогам трёхнедельного обучения по программе Московского государственного института культуры (МГИК) изучила технологии формирования регионального геобренда, который представляет собой совокупность свойств, ассоциаций и образов.

«Курс позволил актуализировать данные по развитию территории, в моём случае города Великий Новгород, и создать собственный проект по её продвижению. Итоговая работа и полученный опыт в дальнейшем неоднократно мною использовались при оказании методической помощи в разработке социокультурных проектов организаций и учреждений культуры и сферы туризма Великого Новгорода», — отметила Барканова.

Более 250 преподавателей образовательных организаций культуры, музейных работников, библиотекарей, а также работников театров и культурно-досуговых учреждений повысили квалификацию в Ивановской области. В 2023 году обучение во ВГИКе прошел заведующий отделом организационно-массовой работы областного центра культуры и творчества Анзор Лорчошвили. Особенно он отметил организацию курса.

«Возможность просмотреть пропущенные из-за занятости мероприятия в записи, обилие грамотно подобранных методических материалов ко всем этапам и программным разделам курсов, наличие текущего и итогового контроля работы слушателей. Все полученные знания очень пригодятся в работе», — поделился он.

В Курской области новыми формами работы овладела преподаватель музыкального фольклора Солнцевской детской школы искусств Алла Заикина. Она преподает музыкальный фольклор и на базе Краснодарского государственного института культуры изучала технологию создания массовых праздников и шоу-программ.

«Наша работа всегда связана с поиском нового материала, с непрерывным творческим саморазвитием, самосовершенствованием. В этом большую помощь оказывают курсы повышения квалификации. Получила огромное удовольствие от их прохождения», — говорит она.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Культура» — сделать культуру доступнее для каждого жителя страны. Благодаря нацпроекту организуется профессиональная переподготовка кадров, расширяется поддержка творческих инициатив россиян, а также становятся доступнее образцы искусства.