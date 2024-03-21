Москва, 21 марта, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Российские военные в ходе спецоперации уничтожили цех по производству и ремонту беспилотников украинской армии, а также склад с дронами, сообщил 21 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

В уничтожении этих объектов участвовали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

«Поражены: склад хранения БПЛА, цех по производству и ремонту беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах», — сказал Конашенков.

Представитель Минобороны также сообщил, что российские военные на купянском направлении нанесли удар по ВСУ в районах сёл Синьковка, Терны в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР. Украинская армия потеряла до 40 военных, три танка, две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства, САУ Krab, выпущенную в Польше, и гаубицу Д-30.

Министерство обороны ранее сообщило, что ВКС в ночь на 21 марта нанесли удар по целям на Украине, в том числе по базам материально-технического обеспечения ВСУ. При этом они использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал».