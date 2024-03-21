Москва, 21 марта, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили три танка украинской армии на купянском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом 21 марта рассказал на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

По словам военного, российская группировка войск «Запад» нанесла удары по скоплению личного состава и технике украинских войск у Синьковки в Харьковской области, Терн в ДНР и Червоной Дибровы в ЛНР.

«Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три танка и четыре автомобиля», — сказал он.

В рамках контрбатарейной борьбы армия России нанесла удары по двум чешским боевым машинам реактивных систем залпового огня Vampire, польской самоходной артиллерийской установке Krab и гаубице Д-30 ВСУ, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта Конашенков рассказал, что армия России улучшила положение по переднему краю на купянском направлении. По его словам, украинские войска на этом направлении за сутки потеряли до 85 бойцов, три автомобиля и артиллерийскую систему М777 американского производства.

Ранее в этот же день военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВСУ снизили точность артиллерийских ударов на купянском направлении. По его мнению, это может быть связано со снижением численности квалифицированных кадров в рядах украинской армии и изношенностью стволов артиллерийских орудий.

Марочко 19 марта написал, что ВС России не позволили ВСУ заминировать местность в районе села Стельмаховка на купянском направлении. По его словам, российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом подвозивший мины автомобиль и огнём из миномётов рассеяли группы минёров ВСУ.