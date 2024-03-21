Авдеевка, ДНР, 21 марта, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Подразделения российской армии, действующие на авдеевском направлении в зоне специальной военной операции, за последние сутки отразили контратаку ВСУ, потери которых составили 320 военных и танк, сообщил 21 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы: Д-20 и Д-30, а также орудие М102 производства США», — уточнил он.

Конашенков также сообщил, что ВСУ потеряли четыре бронемашины и семь автомобилей.

Кроме того, представитель Минобороны заявил, что российские подразделения в ходе боёв на авдеевском направлении освободили населённый пункт Тоненькое.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта Конашенков доложил, что российские бойцы в течение суток отразили семь контратак украинских штурмовиков, а также улучшили положение на переднем крае фронта. ВСУ потеряли до 395 военных, четыре бронемашины, 16 автомобилей, САУ «Акация» и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира».

19 марта в Минобороны сообщили, что российские войска освободили село Орловка на авдеевском направлении, а также улучшили позиции. Потери украинской стороны составили до 125 военнослужащих, две бронированные машины и пять автомобилей.