Москва, 21 марта, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Столичные реставраторы обнаружили в доме советского скульптора Николая Андреева тайник под полом. Об этом сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

В доме, где жил Андреев, рабочие нашли под полом гипсовые головы и другие части изваяний, а также барельефы Ленина, Сталина и Маяковского. Вместе с ними там находились изразцы, покрытые глазурью, книги, детали мебели и другие предметы начала прошлого века, отметил Емельянов.

Он уточнил, что сам дом находится по адресу Большой Афанасьевский переулок, дом 27, строения 2, 3, 4. Здание обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. В нём проводят противоаварийные работы. Строители демонтировали линолеум и прогнившие доски на полу. В погребе они обнаружили множество предметов искусства.

«Большую часть находок составляли элементы скульптур. После того, как Николая Андреева не стало, этот дом до 2017 года служил коммунальной квартирой представителей Московского отделения Союза художников», — подчеркнул Емельянов.

Он добавил, находки из погреба рабочие передали специалистам. Предметы предстоит очистить от пыли и грязи, определить возраст, ценность, а в случае со скульптурами и авторство работ. Позже примут решение о необходимости их реставрации.

Самые интересные предметы можно будет увидеть на выставке Департамента культурного наследия города Москвы «Находки в реставрации», уточнил Емельянов.

Дом, где жил Николай Андреев, отреставрируют по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Скульптор обитал здесь с 1990 по 1932 годы, рассказал руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Аукцион на право аренды исторических построек прошел в июне 2023 года. С победителем — ООО «Третий тайм» — заключен договор на 49 лет. В течение первых пяти лет инвестор должен восстановить объект площадью более 800 квадратных метров, после чего он сможет перейти на льготную ставку и использовать недвижимость по своему усмотрению», — Гаман.

Сейчас в доме специалисты устанавливают временные водосточные трубы. Вокруг объекта укладывают водонепроницаемое покрытие. Кроме того, рабочие стараются обеспечить устойчивость стропильных конструкций и перекрытий, отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

В свою очередь специалисты ведут научно-исследовательская деятельность. По итогам сформируют проект реставрации здания и сохранят его характерные черты. Работы пройдут под контролем Мосгорнаследия, уточнил Емельянов.

Он добавил, что здание в Большом Афанасьевском переулке построили в 1893 году. Автором проекта был московский архитектор Александр Каминский. Дом сочетает в себе отголоски классицизма, заметные в форме здания, завершенного карнизами с зубчиками, и оформление в стиле модерн оконных и дверных проемов, относящихся к концу 19 — первой трети 20 века.

Здесь в начале прошло века Николай Андреев работал над памятниками писателю Николаю Гоголю на Никитском бульваре и святому доктору Федору Гаазу в Малом Казенном переулке, ставшими одними из самых известных его произведений. Также он создал здесь памятники Александру Герцену, Александру Островскому и Николаю Огареву. В начале 1920-х годов в стенах его мастерской написали огромное число портретов Ленина, вошедших в андреевскую лениниану, напомнил Емельянов.

После смерти скульптора в 1932 году квартиры в доме в Большом Афанасьевском переулке превратили в коммунальное жилье, а мастерские отдали скульпторам и художникам.

Как передавало ИА Регнум, в Москве за последние 13 лет отреставрировано свыше двух тысяч памятников архитектуры, сообщили 29 февраля в столичной мэрии.

В число наиболее знаковых отреставрированных объектов столичная мэрия включила Северный речной вокзал, Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, Миусское трамвайное депо на Лесной улице, Театр эстрады, хлебозавод № 5 на Ходынской улице, павильон №1 «Центральный» на ВДНХ, а также центральную электрическую станцию городского трамвая ГЭС-2, где в 2021 году открылся Дом культуры.

В мэрии Москвы также добавили, что специалисты реставрируют свыше 500 памятников, а с начала 2024 года в Москве выдали 132 разрешения на проведение различных работ. Примеры ярких работ ежегодно включают в программу Дней исторического и культурного наследия.