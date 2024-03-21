Москва, 21 марта, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 21 марта заявил, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в страну ещё предстоит согласовать по дипканалам.

Dipa Chakraborty/Global Look Press Нарендра Моди

Ранее индийские СМИ сообщали, что президент Владимир Путин пригласил Моди приехать с визитом в Россию после выборов в Индии, намеченных на май.

«Это предстоит ещё согласовать по дипломатическим каналам, в любом случае встречи в первой половине года состоятся. Разумеется, есть приглашение посетить нашу страну», — заявил представитель Кремля.

Песков уточнил, что в любом случае встречи Путина и Моди в первой половине 2024 года состоятся как в многостороннем формате, так и в двустороннем.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта премьер Индии во время телефонного звонка поздравил Путина с победой на выборах президента России. В Кремле сообщили, что между лидерами двух стран состоялась обстоятельная беседа. Моди поздравил Путина с уверенной победой и высказал искренние пожелания благополучия и процветания российскому народу. Стороны также обменялись мнениями по международной повестке.

Премьер Индии в соцсети X (бывшая Twitter) уточнил, что в беседе с Путиным стороны договорились вместе работать над дальнейшим углублением и расширением российско-индийского особо привилегированного стратегического партнёрства.

Объём торговли между Россией и Индией достиг рекордных показателей. За 2023 год он вырос в 1,8 раза — до 65 млрд долларов.