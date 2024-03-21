Москва, 21 марта, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Ингушетия имеет хороший потенциал для развития туристической сферы. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов, комментируя участие ингушской делегации в международной туристической выставке MITT. Выставка проходит в Москве 19–21 марта. От региона в мероприятии участвуют делегация министерства молодежной политики республики и местные туроператоры.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетия Стенд Ингушетии на выставке MITT

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что во многих странах туризм представляет собой важную статью доходов бюджета, и республике следует к этому стремиться. Ингушетия, уверен глава региона, располагает необходимым для этого потенциалом, главной составляющей которого, по его мнению, является гостеприимство местных жителей. «Кроме того, когда люди лично приезжают знакомиться с республикой, с проживающими здесь людьми, их обычаями и традициями, когда у них появляются личные контакты, это коренным образом меняет их представления о республике, появляются связи, которые делают нас неравнодушными друг к другу россиянами», — указал Махмуд-Али Калиматов.

В ходе мероприятия представители Ингушетии планируют подписать соглашение о сотрудничестве в сфере туризма с министерством экономического развития Ростовской области, а также с государственным комитетом по туризму Республики Татарстан. Взаимодействие предусматривает проведение ознакомительных туров для представителей прессы и туриндустрии, информационную поддержку мероприятий и разных проектов, связанных с туристической сферой.

Для выставки Ингушетия подготовила фильмы о туризме и культуре региона, а также презентацию туристического потенциала республики и, в частности, горного курорта «Архыз». Кроме того, посетители стенда смогут продегустировать горный мед, яблоки, минеральную воду «Ачалуки», местную халву, ознакомиться с сувенирной продукцией фирмы Shadi, научиться ингушскому танцу и поучаствовать в лотереях и акциях. У всех желающих будет возможность подобрать подходящий тур в Ингушетию и запланировать отдых в регионе.

MITT — крупнейшая выставка в индустрии отдыха и гостеприимства в РФ и СНГ.