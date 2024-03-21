Москва, 21 марта, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Запад проводит агрессивные информационные кампании, пытаясь разорвать единство России со странами СНГ, что уже привело к трагическим последствиям, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 21 марта на заседании Совета Федерации, на котором обсуждали информационное влияние на постсоветском пространстве.

Минобороны.рф

«Именно эту объективно сформировавшуюся общность, близость, во многом единство пытаются разорвать на Западе агрессивными информационными кампаниями против России и наших соседей», — сказала она.

Захарова указала на то, что такое влияние Запада может стать фатальным и это можно наблюдать на примере Украины. Представитель МИД призвала добиться максимального взаимодействия со странами СНГ для защиты общего информационного поля.

Дипломат также заявила о наращивании финансирования в странах СНГ представительств организации «Британский совет», пропагандирующей ценности Великобритании за рубежом. По её информации, Запад в целом уделяет пристальное внимание вопросам информационных войн, в том числе с помощью технологии искусственного интеллекта.

«Запад агрессивно проталкивает на пространстве СНГ неолиберальную повестку, свои неоколониальные притязания на глобальное доминирование, стимулирует русофобию», — заявила Захарова.

Она уточнила, что на финансирование деятельности западных НПО и СМИ в государствах СНГ в год тратят более $1 млрд и €1,5 млрд. При этом их деятельность направлена на дискредитацию органов власти и руководителей государств, которые проводят самостоятельную политику.

Как сообщало ИА Регнум, Россия в 2024 году председательствует в СНГ. 1 января на сайте Кремля опубликовали концепцию председательства страны на этот период. В документе говорится о необходимости укреплять единство в рамках Содружества, а также расширять диалог, в том числе координацию внешней политики, и улучшать механизмы совместного противодействия вызовам и угрозам безопасности.

Деятельность «Британского совета» в России прекратили в марте 2018 года. Это стало одной из ответных мер Москвы на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов.