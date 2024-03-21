Москва, 21 марта, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Вице-адмирал Константин Кабанцов стал временно исполняющим обязанности командующего Северным флотом, сообщили в Министерстве обороны.

Mil.ru Вице-адмирал Константин Кабанцов

Впервые в новой должности Кабанцова упомянули в релизе пресс-службы Северного флота о поздравлении моряков-подводников. Военачальник вместе с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом поздравил экипаж крейсера «Император Александр III» со 118-й годовщиной российского подводного флота. Профессиональный праздник моряки-подводники отмечали 19 марта.

С ноября 2021 года Кабанцов занимал пост первого заместителя командующего Северным флотом. С 1990 по 2003 год он проходил службу на атомных подводных лодках Северного флота в должностях командира боевой части, помощника командира, старшего помощника командира атомной подводной лодки. В 35 лет стал командиром гвардейской АПЛ «Гепард» и ввёл корабль в линию. С 2018 по 2020 год Кабанцов был командиром Беломорской военно-морской базы Северного флота. По 2021 год был командующим Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота.

Прежний командующий Севфлота, Герой России, адмирал Александр Моисеев ранее стал врио главкома Военно-морским флотом. Его представили как врио главнокомандующего ВМФ на торжественной церемонии в Кронштадте 19 марта.

В начале марта в СМИ появилась информация о том, что главкома ВМФ адмирала Николая Евменова отправили в отставку. Тогда же стало известно о возможном назначении на это место Моисеева. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 11 марта, что открытых указов о назначении не было.