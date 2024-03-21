Тверь, 21 марта, 2024, 12:36 — ИА Регнум. 414 браков зарегистрировали в тверском областном дворце бракосочетания в январе–феврале текущего года. Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, это на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверской областной дворец бракосочетания

Среди тверских молодожёнов сохраняется тенденция последних лет — регистрировать брак в торжественной обстановке. Областной ЗАГС был открыт в Твери в 2021 году по инициативе губернатора региона Игоря Рудени. «Семья — это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества», — считает Руденя.

Часто молодожёны планируют дату свадьбы на значимые и памятные дни. Так, 8 и 9 марта во дворце бракосочетания зародилось сразу 14 новых семей Верхневолжья. Кроме того, столько же пар пришли в эти дни в главное управление ЗАГС Тверской области, чтобы подать заявление на регистрацию брака на апрель и май 2024 года. Для подачи заявления на заключение брака молодожёны активно пользуются онлайн-сервисами и обращаются в органы ЗАГС Тверской области лично. Направить такое заявление можно за 12 месяцев до дня заключения брака. Дату и время свадьбы определяют сами пары при подаче совместного заявления.

Чествуют в областном дворце бракосочетания не только новоиспечённые семьи. Главным управлением ЗАГС Тверской области и отделами ЗАГС муниципальных образований проводятся и торжества для юбиляров супружеской жизни, проживших 50 и более лет в браке.

В ЗАГСе Тверской области также подведены итоги рождаемости в первые два месяца текущего года. По данным органов ЗАГС, за это время в регионе было зарегистрировано 1345 малышей — 703 мальчика и 642 девочки. При регистрации рождения ребёнка родителям вручается подарочный набор для новорождённых, который предоставляется в Верхневолжье с октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени по нацпроекту «Демография», книга «Я родился» и памятная медаль «Родившемуся в Тверской области» с приветственным обращением главы региона.

Наиболее популярными именами среди мальчиков были Александр, Артём, Иван, Максим, Матвей, Михаил и Тимофей. Помимо этого будущих защитников называли Василий, Елисей, Клим, Савва. Девочкам чаще всего давали имена Ева, Варвара, Василиса, Виктория, Мария, София. Также появились на свет Агния, Аксинья, Ассоль и Нина.

В Тверской области зарегистрировать рождение ребенка можно не только обратившись в орган ЗАГС лично. Есть и другой способ — регистрация по электронному медицинскому свидетельству на основании заявления, поданного на портале «Госуслуг» с помощью суперсервиса «Рождение ребёнка». С начала 2024 года таким образом было зарегистрировано 196 рождений.