Москва, 21 марта, 2024, 12:29 — ИА Регнум. В Москве 64-летняя пенсионерка поспорила с дочерью, что откусит себе средний палец. И выиграла спор. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Alexander Legky/Global Look Press

Ночью 18 марта в больницу имени Баумана из квартиры на улице Коненкова достивили 64-летнюю Валентину Ивановну. Женщина была очень пьяна, а рука повреждена.

Врачи диагностировали у неё травматическую ампутацию среднего пальца. Каким образом женщина лишилась его, пациентка объяснить не смогла.

О диагнозе медики сообщили в полицию, пока Валентина Ивановна находилась в больнице, на адрес проживания женщины правоохранители направили наряд. Дверь им открыла 38-летняя дочь пенсионерки. Она и рассказала полицейским, как её мать получила травму. Оказалось, в тот вечер женщины повздорили из-за того, что пенсионерка перебрала с алкоголем. В пылу ссоры Валентина Ивановна показала дочери средний палец, и женщина пригрозила матери, что этот палец она ей оторвёт, если та ещё хоть раз продемонстрирует оскорбительный жест.

«Пенсионерка ответила дочери, что сделает это сама. Дочь ей не поверила, приняв угрозу матери за шутку. Тогда пенсионерка реально укусила себя за палец. Увидев кровь, дочь вызвала скорую помощь. По данному факту проводится проверка», — сообщил источник.

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