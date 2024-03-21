Москва, 21 марта, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Всего за время выборов президента России зелёнкой залили 30 избирательных урн, в результате пострадали 36 бюллетеней, данные на многих залитых бюллетенях удалось восстановить, сообщила 21 марта председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Большинство [бюллетеней] было сохранено, они были учтены. <…> В итоге пострадало всего 36 бюллетеней», — сказала она.

По словам Памфиловой, в ЦИК прогнозировали, что будет больше попыток залить бюллетени зелёнкой или поджечь. Она также сообщила, что в России зафиксировали 41 случай порчи бюллетеней.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проходили в течение трёх дней. 21 марта ЦИК опубликовал официальные итоги голосования. Победил действующий президент Владимир Путин, набрав 87,28% голосов, его поддержали 76 277 708 человек.

Памфилова подчеркнула, что на этих выборах была самая высокая явка за историю новейшей России — 77,49%. В голосовании приняли участие 87 576 075 граждан. В том числе за рубежом проголосовал 388 791 избиратель в 144 странах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уникальными результаты голосования. Он подчеркнул, что они подтверждают высочайший уровень поддержки Путина жителями страны.