Москва, 21 марта, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Россия при посредничестве Катара передала украинской стороне шестерых детей, сообщил 21 марта корреспондент ТАСС.

Alexey Belkin/Global Look Press

Воссоединение с семьями состоялось в посольстве Катара в Москве. Там присутствовали посол Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Всего уже 64 ребёнка вернулись на Украину, 6 воссоединились с родственниками в России», — заявила уполномоченный по правам ребёнка.

В свою очередь посол Катара поблагодарил президента России Владимира Путина за то, что он способствует этому процессу. Аль Тани также отметил важность процесса воссоединения семей.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года Мария Львова-Белова заявила, что шесть украинских детей вернулись из России на родину. Встреча состоялась в катарском посольстве в Москве. Страна выступила посредником в переговорах между Москвой и Киевом о воссоединении семей. Уполномоченный по правам ребёнка отметила, что российская сторона и дальше продолжит эту деятельность.