Москва, 21 марта, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Два члена избирательных комиссий ушли из жизни во время кампании по выборам президента России. Об этом 21 марта на заседании ЦИК, посвящённом подведению итогов выборов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Она уточнила, что один человек погиб при теракте в Бердянске, второй умер свой смертью в Севастополе.

Памфилова напомнила, что от рук террористов погибла член участковой избирательной комиссии Елена Ильина, которая руководила центром детского юношеского творчества. Автомобиль, в котором находилась женщина, подорвали в Бердянске 6 марта.

«Бьют по таким. Это было желание вывести людей из себя, посеять смуту и страх, но все запорожские и донецкие коллеги сказали: «Нас не сломать», ― сообщила глава ЦИК.

Как сообщало ИА Регнум, в Бердянске 6 марта в результате террористического акта погибла женщина. Жертвой террористов стала член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Елена Ильина. В следственном ведомстве заявили, что под её автомобилем сработало самодельное взрывное устройство. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса.

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко заявила, что террористам не удастся запугать семью Ильиной. Она добавила, что супруг погибшей заявил, что пойдёт до конца. Кроме того, он попросил, чтобы на месте матери в участковой избирательной комиссии теперь работал её сын.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 17 марта сообщил, что в Бердянске предотвратили покушение на доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина. Преступные планы киевских террористов сорвали спецслужбы.

В Скадовске в Херсонской области 15 марта перед избирательным участком взорвалась бомба. Самодельное взрывное устройство заложили в мусорную урну. Никто не пострадал.

Путин, участвовавший в выборах президента России в качестве самовыдвиженца, поблагодарил своих доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной кампании. Он отметил, что многие из них работали в рамках предвыборной кампании в условиях прифронтовой полосы и угрозы террористических обстрелов ВСУ.