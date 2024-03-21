Москва, 21 марта, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Зарубежные оппоненты не смогли взломать систему видеонаблюдения на выборах президента России. Об этом 21 марта заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии.

Дмитрий Коротаев/ИЗВЕСТИЯ

«Система многослойного, тотального контроля, гражданского и политического, [осуществлялась] посредством широкомасштабного видеонаблюдения, видеорегистрации, несмотря на попытки наёмников нечистоплотного антироссийского труда взломать эту систему, вывести её из строя», — сказала она.

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По словам Памфиловой, сейчас ЦИК готовит и позднее покажет, кто именно это делал и что эти лица делали вместе со всеми масштабными попытками дискредитации президентских выборов в России.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта в Роскомнадзоре рассказали, что в ходе выборов президента России хакеры совершили 497 кибератак на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру страны, которые потребовали принятия контрмер Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования РКН. Отмечалось, что DDoS-атаки велись одновременно на все ресурсы инфраструктуры выборов, а самая долгая из них продолжалась 40 часов 12 минут.

Процедура голосования на выборах президента в России проходила с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (от ЛДПР), Николай Харитонов (от КПРФ), Владислав Даванков (от партии «Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.

По итогам обработки 100% протоколов УИК Путин победил на выборах с результатом 87,28%. Харитонова поддержали 4,31% избирателей, Даванкова — 3,85%, Слуцкого — 3,20%. Как рассказала 18 марта Памфилова, за Путина проголосовали рекордные 76 млн человек, при рекордной в новейшей истории России явке. По данным ЦИК, на 21 марта явка избирателей на выборы президента России с учётом ДЭГ составила 77,49%.