Москва, 21 марта, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Две строящиеся станции Московского метрополитена получили названия. Об этом сегодня, 21 марта, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

По его словам, станция новой Троицкой линии, с которой можно будет совершить пересадку на МЦК и Бирюлевскую линию, получила название «ЗИЛ». Она находится близ пересечения проспекта Лихачёва и улицы Лисицкого. Как отметил Сергей Собянин, с открытием станции улучшится транспортное обслуживание 105 тысяч жителей Даниловского района Москвы.

Новая станция Кольцевой линии московского метро названа «Достоевская». Она позволит пересесть на одноимённую станцию Люблинско-Дмитровской линии. Ожидается, что с открытием «Достоевской» новые маршруты смогут выбирать свыше 200 тысяч жителей районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща. Новая станция находится между Делегатской улицей и Олимпийским проспектом.

Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, до 2030 года в Москве планируют открыть 39 станций метрополитена.