Памфилова отметила высокое качество президентской кампании
Москва, 21 марта, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Кампания по выборам президента России прошла с высоким качеством, с чистым подсчётом голосов избирателей. Об этом 21 марта заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
«Высокое качество проведённой кампании, обеспечившее полную достоверность подсчёта голосов и, как следствие, безусловную её легитимность, подтверждает, помимо ряда других факторов, о которых я скажу позже, и социологическое исследование ВЦИОМ, которое было проведено буквально по горячим следам выборов», ― сказала Памфилова.
Глава ЦИК поблагодарила представителей всех политических партий. Она подчеркнула, что несмотря на разные взгляды, в ходе президентской кампании они проявили себя мудро и ответственно.
Как сообщало ИА Регнум, до участия в выборах президента России, которые впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта, в качестве кандидатов ЦИК допустил Леонида Слуцкого от партии ЛДПР, Николая Харитонова от КПРФ, Владислава Даванкова от партии «Новые люди» и самовыдвиженца Путина.
По итогам обработки 100% протоколов действующий глава государства одержал победу с результатом 87,28%. При рекордной явке в 77,44% за него проголосовали порядка 76 млн россиян.
На выборах президента России за рубежом Путин набрал 72,3% голосов. Всего в голосовании, организованном на 288 избирательных участках в 144 странах, приняли участие 383 553 человека.
Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.
Наблюдатели от СНГ не выявили нарушений в процессе голосования. Как заявили в миссии, выборы прошли в соответствии с конституцией, избирательным законодательством, открыто и конкурентно.
О том, что выборы президента России были прозрачными, демократичными и прошли в соответствии требованиям избирательного законодательства страны, заявил генеральный секретарь, глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.