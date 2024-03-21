Москва, 21 марта, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Кампания по выборам президента России прошла с высоким качеством, с чистым подсчётом голосов избирателей. Об этом 21 марта заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

«Высокое качество проведённой кампании, обеспечившее полную достоверность подсчёта голосов и, как следствие, безусловную её легитимность, подтверждает, помимо ряда других факторов, о которых я скажу позже, и социологическое исследование ВЦИОМ, которое было проведено буквально по горячим следам выборов», ― сказала Памфилова.

Глава ЦИК поблагодарила представителей всех политических партий. Она подчеркнула, что несмотря на разные взгляды, в ходе президентской кампании они проявили себя мудро и ответственно.

Как сообщало ИА Регнум, до участия в выборах президента России, которые впервые прошли в трёхдневном формате с 15 по 17 марта, в качестве кандидатов ЦИК допустил Леонида Слуцкого от партии ЛДПР, Николая Харитонова от КПРФ, Владислава Даванкова от партии «Новые люди» и самовыдвиженца Путина.

По итогам обработки 100% протоколов действующий глава государства одержал победу с результатом 87,28%. При рекордной явке в 77,44% за него проголосовали порядка 76 млн россиян.

На выборах президента России за рубежом Путин набрал 72,3% голосов. Всего в голосовании, организованном на 288 избирательных участках в 144 странах, приняли участие 383 553 человека.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.

Наблюдатели от СНГ не выявили нарушений в процессе голосования. Как заявили в миссии, выборы прошли в соответствии с конституцией, избирательным законодательством, открыто и конкурентно.

О том, что выборы президента России были прозрачными, демократичными и прошли в соответствии требованиям избирательного законодательства страны, заявил генеральный секретарь, глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин.