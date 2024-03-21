Нью-Йорк, США, 21 марта, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Стоимость золота на нью-йоркской бирже Comex 21 марта составила 2222,85 доллара за тройскую унцию. Она выросла более чем на 2% и обновила исторический рекорд. Об этом сообщил Economies.com.

Иван Шилов ИА Регнум

Сегодняшние торги начались с резкого роста ― стоимость драгоценного металла превысила цель в 2200 долларов. По состоянию на 8:54 мск цена апрельского фьючерса на золото на бирже составила $2206,7 за тройскую унцию.

По мнению аналитиков, следующим рекордом станет отметка в 2235 долларов.

Агентство Bloomberg отметило, что интерес к золоту у трейдеров возник из-за спекуляций о том, что Федеральная резервная система США может перейти к снижению базовой ставки на 75 базисных пунктов до конца текущего года. Это вызвало падение американского доллара и доходности казначейских облигаций.

Итоги заседания по базовой ставке ФРС опубликовала 20 марта. Регулятор решил сохранить её в диапазоне 5,25–5,5% пятый раз подряд. Около половины членов комитета ФРС по открытым рынкам отметили, что ждут учётной ставки 4,5–4,75% к концу года.

Как сообщало ИА Регнум, стоимость золота 4 декабря прошло года выросла почти на 1%, достигнув рекордной отметки более 2100 долларов за тройскую унцию. По состоянию на 08:34 мск цена декабрьского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex выросла на 17,7 доллара, или на 0,85%, до 2107,15 доллара за тройскую унцию.

Сенатор Алексей Пушков отметил, что цена на золото достигла самого высокого уровня за всю историю, что плохо прежде всего для доллара. По его словам, Соединённые Штаты Америки неизбежно потеряют свою былую гегемонию ввиду серьёзных экономических факторов.

Золотые резервы России по итогам 2023 года достигли нового максимума в 155,9 млрд долларов, в физическом выражении запас вырос почти на 35 тонн. Согласно данным Центробанка, вложения в золото в декабре прошлого года увеличились на 2,6%,. В физическом выражении золотой запас вырос на 34,6 тонны, до 2350 тонн. Доля золота в резервах России в декабре увеличилась до 26% в сравнении с 25,6% в ноябре 2023 года.