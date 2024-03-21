Тверь, 21 марта, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Тестовая линия по производству автоматических выключателей заработала на территории технопарка ДКС в Твери. Строительство производства силовой электрики компания ДКС начала в 2023 году. Открытие запланировано в третьем квартале этого года.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери запущено производство автоматических выключателей

«За четверть века, что предприятие существует, оно продолжает постоянно развиваться», — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя. По его словам, компания является лидером в сфере производства электротехнической продукции в России. «Уверен, что предприятие продолжит увеличивать доли рынка в своем сегменте, создавать высокотехнологичные рабочие места и повышать объемы продукции», — отметил он.

Проект реализуется в целях импортозамещения оборудования силовой автоматики и электрики. Общая площадь производства в новом комплексе составляет более 17 тыс. кв. м. Реализация инвестпроекта позволит создать 120 новых рабочих мест. Сейчас линия производит однополюсные автоматы на 16А, 6кА, а скоро начнёт выпускать выключатели до трех полюсов на 6,16,32 и 63А. Первые партии выключателей уже проходят лабораторные исследования и в ближайшее время пройдут процесс сертификации.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери запущено производство автоматических выключателей

В новом комплексе будет открыто производство сразу трех популярных серий продукции ДКС: автоматических выключателей YON, клемм Nuputuk, электроустановочных изделий Avanti.

Компания ДКС была основана в 1998 году и на сегодняшний день входит в число крупнейших российских производителей кабеленесущих систем, комплексных решений для автоматизации, IT и распределения электроэнергии. Производимая продукция используется для организации систем электроснабжения, автоматизации и распределения энергии на объектах любого назначения. В ассортименте ДКС — более 40 тысяч наименований. Предприятие обладает широким перечнем собственных патентов, а продукция производится в том числе в рамках инновационных программ.

Пресс-служба правительства Тверской области В Твери запущено производство автоматических выключателей

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в 2023 году на территории технопарка ДКС в Твери введены в эксплуатацию несколько объектов. Среди них — первый в России высокотехнологичный роботизированный складской комплекс площадью 10 тыс. кв. м, полностью разработанный, сконструированный и построенный отечественными специалистами. Кроме того, в прошлом году введена в эксплуатацию вторая очередь производства металлических корпусов, а также лаборатория испытаний и сертификаций. Начато и производство нержавеющих металлических кабельных лотков листового и лестничного типа и аксессуаров к ним.