Вашингтон, 21 марта, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Американские военно-воздушные силы отказались от лётных испытаний самолёта огневой поддержки AC-130J Ghostrider, вооружённого лазерной пушкой. Об этом, как сообщил The War Zone (TWZ), рассказали в командовании специальных операций ВВС США.

Кадр из видео

«Лазерная система AHEL [прототип лазерной системы Airborne High Energy Laser] столкнулась с техническими проблемами», — говорится в материале.

Планировалось, что самолёт поднимется в небо в январе 2024 года. Компания Lockheed Martin заключила контракт с AHEL в 2019 году. Документ предполагал поставку лазерной пушки для системы самолёта и поддержку усилий по интеграции лазерной системы в AC-130J. Компания также возглавляла работы по интеграции системы мощностью около 60 киловатт в AC-130J.

При этом в бюджетных документах это объяснили ожидаемым закрытием программы в 2024 финансовом году.

У этого оружия есть и недостатки. Так, неясно, как на лучи повлияют сложные погодные условия. К тому же лазер поражает только цели в пределах прямой видимости на расстоянии от полутора до пяти километров, отметило издание.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Великобритания успешно испытала лазерное направленное энергетическое оружие дальнего действия DragonFire. Испытания прошли на ракетном полигоне на Гебридских островах. DragonFire провела первую в Великобритании мощную стрельбу лазерным оружием по воздушным целям. Минобороны Британии показало кадры с испытаний.

В России на боевом применении используют не только лазерное оружие «Пересвет», но и лазерный комплекс «Задира». Последний способен поражать цель на расстоянии до пяти километров.