Киев, 21 марта, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Советник директора офиса главы киевского режима Михаил Подоляк обвинил западные страны в намерении «усидеть на двух стульях» с целью попытаться защитить свой рынок. Он заявил об этом 20 марта в интервью газете Politico.

Marek Antoni Iwanczuk/Global Look Press

«С одной стороны, вы союзник и должны помочь Украине… С другой стороны, вы пытаетесь защитить свой рынок протекционистским путём», — сказал он.

Издание отметило, что отношения между украинскими властями и их союзниками в Европе обострились на фоне протестов фермеров в Польше и ряде других европейских государств против ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины.

Уточняется, что у стран Евросоюза нет единого мнения в вопросе о том, нужно ли наращивать беспошлинный ввоз продукции с Украины, в то время как Польша и Франция требуют ужесточить ограничения.

По мнению Подоляка, споры о том, нужно ли восстанавливать барьеры для украинской продукции, которые сняли после начала российской спецоперации, недостойны союзников Киева.

«Для меня это выглядит странно», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта газета Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщила, что Франция присоединилась к требованиям Польши ограничить ввоз зерна и иной сельскохозяйственной продукции с Украины. По информации издания, потенциальные убытки Киева от таких ограничений в Еврокомиссии оценили в 1,2 миллиарда евро.

Депутаты Европарламента 14 марта не смогли согласовать предложение ЕК о продлении режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции с Украины в ЕС ещё на год. Парламентарии отправили документ на доработку.

Член Совета Федерации Алексей Пушков 19 марта отметил, что требования Франции и Польши ограничить ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС говорят о том, что в вопросе своих интересов Париж руководствуется принципом «Дружба дружбой, а табачок врозь». Политик добавил, что таким образом выяснилось, что Франции и Польше Украина не нужна как страна, она нужна правящим в этих государствах антироссийским элитам и только до определённого предела.